Plenković pred veleposlanicima EU-a otvorio pitanje jednakopravnosti u BiH

Premijer je veleposlanicima naglasio " važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Predsjedništvu i drugim institucijama BiH ", ističe se u priopćenju vlade.

Plenković je sudjelovao na radnom susretu s veleposlanicima organiziranom u povodu predsjedanja Cipra Vijećem EU-a, gdje se "posebno osvrnuo" na prilike u BiH uoči ovogodišnjih općih izbora u susjednoj zemlji.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je većinski bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić.

Za hrvatskog člana Predsjedništva će se na izborima 4. listopada birati između troje kandidata: Slavena Kovačevića iz Komšićeve stranke Demokratska fronta, Darijane Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH te Zdenka Lučića koji predstavlja pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom.

Također, Plenković se s veleposlanicima dotakao aktualnih tema na europskoj i globalnoj razini poput jačanja konkurentnosti europskog gospodarstva, energetske sigurnosti te ublažavanja posljedica krize uzrokovane ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku kao i stanja na jugoistoku Europe, prema priopćenju.

Plenković se osvrnuo i na samit i poslovni forum Inicijative triju mora u Dubrovniku, kazavši da su oni "potvrdili stratešku važnost jačanja povezanosti u smjeru sjever-jug te interes europskih i globalnih partnera za daljnji razvoj prometne, energetske i digitalne infrastrukture u regiji".

Najavio je i sastanak na vrhu skupine MED9, "koji će u listopadu ove godine u Splitu okupiti mediteranske članice Europske unije radi daljnjeg jačanja suradnje i koordinacije o ključnim europskim pitanjima, s posebnim naglaskom na izazove i prioritete južnog europskog susjedstva".