na radnom susretu

Plenković pred veleposlanicima EU-a otvorio pitanje jednakopravnosti u BiH

M.Či./Hina

18.05.2026 u 19:09

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanku s veleposlanicima država članica Europske unije u Hrvatskoj naglasio je važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, priopćila je vlada u ponedjeljak

Plenković je sudjelovao na radnom susretu s veleposlanicima organiziranom u povodu predsjedanja Cipra Vijećem EU-a, gdje se "posebno osvrnuo" na prilike u BiH uoči ovogodišnjih općih izbora u susjednoj zemlji.

Premijer je veleposlanicima naglasio "važnost poštivanja jednakopravnosti i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda u Predsjedništvu i drugim institucijama BiH", ističe se u priopćenju vlade.

vezane vijesti

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je većinski bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić.

Za hrvatskog člana Predsjedništva će se na izborima 4. listopada birati između troje kandidata: Slavena Kovačevića iz Komšićeve stranke Demokratska fronta, Darijane Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH te Zdenka Lučića koji predstavlja pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom.

Također, Plenković se s veleposlanicima dotakao aktualnih tema na europskoj i globalnoj razini poput jačanja konkurentnosti europskog gospodarstva, energetske sigurnosti te ublažavanja posljedica krize uzrokovane ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku kao i stanja na jugoistoku Europe, prema priopćenju.

Plenković se osvrnuo i na samit i poslovni forum Inicijative triju mora u Dubrovniku, kazavši da su oni "potvrdili stratešku važnost jačanja povezanosti u smjeru sjever-jug te interes europskih i globalnih partnera za daljnji razvoj prometne, energetske i digitalne infrastrukture u regiji".

Najavio je i sastanak na vrhu skupine MED9, "koji će u listopadu ove godine u Splitu okupiti mediteranske članice Europske unije radi daljnjeg jačanja suradnje i koordinacije o ključnim europskim pitanjima, s posebnim naglaskom na izazove i prioritete južnog europskog susjedstva".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
strašni detalji

strašni detalji

Progovorio prijatelj koji je kobne večeri bio s ubijenim mladićem: 'Aleksić je otvorio vrata i zapucao'
SKRIVENI FENOMEN

SKRIVENI FENOMEN

Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina
strašna tragedija

strašna tragedija

Drniš tuguje za 19-godišnjakom: 'Predivan mladić, sjajan učenik i sportaš'

najpopularnije

Još vijesti