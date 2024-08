Nove pošasti: Hrvatskoj prijeti sušenje hrastova i potpuni nestanak jasena

Izdvojio je pojavu hrastove mrežaste stjenice koja je prisutna u cijeloj Hrvatskoj, došla je iz Sjeverne Amerike, a napada sve vrste hrastova te izaziva njihovo fiziološko slabljenje. Tako kroz nekoliko godina može doći do sušenja velikog broja hrastova, koji su najpoznatija i najvrijednija vrsta drveća u Hrvatskoj, što bi naravno za posljedicu imalo i velike ekonomske štete i probleme drvnoj industriji.

Što se tiče ogrjeva za građanstvo, Bogović kaže da je tu situacija povoljna i da sirovine ima u izobilju, pri čemu bi i cijene trebale biti povoljnije no prošlih godina.

Nada se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti, pri čemu smatra da država treba iznaći modele da ta sirovina završi u domaćoj drvnoj industriji.

Bjelin grupacija, poznata po proizvodnji parketa i podova, u Hrvatskoj broji šest tvornica, a kako je izjavio predsjednik Uprave Bjelin industries Hrvatska Robert Žulj, stanje na tržištu je dosta izazovno, prvenstveno u pogledu cijena, koje su za razliku od prošle godine "dosta niske".

Najviše su pogođene cijene parketa, to jest podova, jer su skladišta u Europi puna, a s obzirom na određenu stagnaciju u izdavanju novih građevinskih dozvola, posebice u Njemačkoj, nema naznaka da će se te zalihe početi smanjivati. No, napominje Žulj, to toliko ne utječe na Bjelin grupaciju koja je više orijentirana na tržišta Skandinavije i SAD-a gdje je situacija drugačija, a kompanija je također počela otvarati i neka tržišta u Aziji.

Za Požgaj grupu ova godina u "granicama normale"

Požgaj grupa u Hrvatskoj broji četiri proizvodna pogona, a generalni direktor te tvrtke Nikola Požgaj kaže da 90 posto finalnih proizvoda od drveta, poput parketa i dijelova namještaja, završava na europskim tržištima.

Iako je izvoz slabiji za 20-30 posto u odnosu na rekordne godine, prostor za prodaju za "manje igrače" uglavnom postoji. Stoga, Požgaj ocjenjuje da je ova godina "u granicama normale" jer nema značajnijeg pada u odnosu na "normalne" godine, već samo u odnosu na rekordnu 2022.