Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama

M.Da.

29.04.2026 u 08:13

Dojava o bombama Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Zagrebačke osnovne i srednje škole ponovno su dobile dojave o bombama. Učenici su evakuirani, a nastava prekinuta

Dojave o bombama ponovno su poslane na adrese zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, javlja Večernji.

Kako nalaže protokol u ovakvim situacijama, učenici su evakuirani, a nastava je prekinuta.

Doznajemo da je dojava o bombi stigla u IV. gimnaziju. Na meti dojavljivača je i OŠ Savski Gaj, doznaje RTL.

Podsjetimo, dojave o bombama u Hrvatskoj sustavno pristižu već desetak dana. Dosad ih je zaprimljeno više od 500, a srećom sve su bile lažne.

Na meti su, osim škola, bili i dječji vrtići, KBC Zagreb, Zračna luka Split, brojne institucije, ali i mediji. Policija radi na otkrivanju počinitelja, a zasad je poznato samo da poruke stižu sa servera u nekoj od baltičkih zemalja.

estonija traži od eu-a

vojna parada

DESET MJESECI

