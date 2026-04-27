nakon intervencije policije

KBC Zagreb: Lažna dojava o bombi

Bi. S.

27.04.2026 u 18:53

KBC Zagreb
KBC Zagreb
KBC Zagreb oglasio se nakon što je zaprimio anonimnu dojavu o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, ističući da je riječ o istovjetnoj prijetnji kakvu su dobile i druge javne ustanove

Iz bolnice navode, prenosi HRT, da je odmah po zaprimanju dojave obaviještena policija koja je bez odgode poduzela sve potrebne mjere i radnje. Policijska uprava zagrebačka angažirala je sve raspoložive snage, uključujući specijalizirane protueksplozijske timove, koji su proveli detaljan pregled prostora i sigurnosni nadzor.

Naglašavaju kako je sigurnost pacijenata, zdravstvenog osoblja i posjetitelja bila apsolutni prioritet te da su sve službe postupale prema propisanim sigurnosnim protokolima, uz stalnu koordinaciju s policijom, čime je osigurano nesmetano odvijanje zdravstvene skrbi.

Provedenim pregledom nije utvrđena nikakva opasnost niti su pronađeni elementi koji bi potvrdili točnost dojave, a policija je potvrdila da u nijednom trenutku nije postojala stvarna ugroza. Iz KBC-a Zagreb poručuju da su svjesni moguće zabrinutosti građana te zahvaljuju na razumijevanju, uz naglasak da su nadležne službe reagirale pravovremeno i profesionalno.

