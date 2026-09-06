Novi CRO Demoskop: HDZ-ov rejting srozao se na najnižu razinu u zadnje dvije godine, ali nije jedini

Ovo je ujedno i najslabiji rezultat HDZ-a u trećem mandatu premijera Plenkovića, odnosno od travnja 2024. godine

Veliko nezadovoljstvo postupanjem s opasnim otpadom je unijelo novu dinamiku na političku scenu u našoj zemlji. To pokazuju rezultati redovnog mjesečnog istraživanja CRO Demoskop koje je provedeno ekskluzivno za RTL početkom rujna (1.-3. rujna). Da su izbori provedeni početkom ovog mjeseca unatoč padu izborne podrške HDZ bi i dalje bio uvjerljivi relativni izborni pobjednik ispred prvog pratitelja SDP-a. U ovomjesečnom mjerenju rejtinga stranaka HDZ je zabilježio izbor od 25,3 posto (u odnosu na 27 posto iz posljednjeg istraživanja u srpnju). Ovo je ujedno i najslabiji rezultat HDZ-a u trećem mandatu premijera Plenkovića, odnosno od travnja 2024. godine. Na drugom mjestu zaostaje stalni pratitelj SDP, s izborom od 20,5 posto (prema 21,5 posto koliko je zabilježeno u srpnju). I ova stranka bilježi rekordno nisku izbornu podršku u tekućem mandatu.

Most i Možemo! bilježe rast Treće mjesto drži platforma Možemo! s izbornom podrškom od 12,9 posto (prema srpanjskih 12,2 posto). Most je na četvrtom mjestu sa 9,5 posto podrške (u odnosu na 7,7 posto iz prethodnog mjerenja). Na petom je mjestu s 1,8 posto izbora stranka Drito bračnog para Raspudić, dok je šesti Domovinski pokret koji bilježi 1,6 posto podrške. Ukupno gledajući, skoro tri četvrtine birača svoj glas daje jednoj od navedenih stranaka od čega najveći dio „uzimaju“ HDZ i SDP (45,8 posto birača). U ovomjesečnom su mjerenju dvije stranke u blagom „plusu“ (Most +1,8 i Možemo +0,7 postotna boda), a preostale su četiri u „minusu“ (HDZ -1,7 postotnih bodova; SDP –1,0; Drito -0,5; DP -0,5 postotnih bodova). Ostale političke stranke su zabilježile izbor manji od 1,5 posto, te su podijeljene u dvije skupine na granici od 1 posto. Na vrhu niza stranaka iznad 1 posto podrške je stranke Domino (1,4 posto), a slijede Centar i Pravo i pravda (obje po 1,1 posto) te IDS i NP Sjever po 1,0 posto. U drugoj skupini ispod 1 posto podrške su: HNS (0,9 posto), Hrvatski suverenisti i HSU (obje po 0,8 posto), HSS (0,7 posto), HSLS (0,4 posto) i Fokus (0,3 posto). Manje od 0,3 posto su pojedinačno zabilježile sve ostale stranke koje zajedno čine skupni izbor od 2 posto. U ovomjesečnom je mjerenju zabilježeno 16,9 posto neodlučnih (u usporedbi s 16,8 posto iz srpnja). Milanović na vrhu najpozitivnijih Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara je predsjednik Republike Zoran Milanović s izborom od 23 posto ispitanika (u odnosu na 24,8 posto iz srpnja). Predsjednik Vlade Andrej Plenković je na drugom mjestu ove ljestvice s izborom od 15,6 posto (prema 16,8 posto iz prošlog mjerenja u srpnju).