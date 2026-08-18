Nova prijetnja za cijelu Ukrajinu: Ruski dron pokazao dosad neviđen domet

Zbog manevara tijekom leta ukupno je prešao između 850 i 920 kilometara , dok je udaljenost zračnom linijom od mjesta lansiranja premašila 720 kilometara.

Prema analizi ukrajinskog kanala za praćenje zračnih prijetnji eRadar, dron je lansiran s Krima, nakon čega je prošao kroz Mikolajivsku, Viničku i Hmeljničku oblast. Potom je proletio u blizini Kremeneca u Ternopiljskoj oblasti i stigao do Dubna u Rivnenskoj oblasti na zapadu zemlje.

'Rusija testira našu protuzračnu obranu'

eRadar smatra da neobična ruta nije bila slučajna.

'Današnja praćena ruta neprijateljskog mlaznog drona jasna je demonstracija kako neprijatelj testira naš sustav protuzračne obrane i traži nove koridore', naveli su.

Prema njihovoj analizi, ruta kroz južnu, središnju i zapadnu Ukrajinu mogla je biti unaprijed planirana kako bi dron zaobišao glavna područja raspoređivanja ukrajinskih protuzračnih raketnih sustava. To bi značilo da Rusija pokušava pronaći 'slijepe točke' ukrajinske obrane umjesto da bespilotne letjelice šalje najkraćim putem prema metama.

Brzina do 600 kilometara na sat

Poseban problem predstavlja brzina novih mlaznih dronova. Prema navedenim podacima, mogu letjeti brzinom između 400 i 600 kilometara na sat, zbog čega ih je znatno teže rušiti lakim naoružanjem i teškim strojnicama.

eRadar zbog toga tvrdi da su klasične mobilne vatrene skupine protiv ovakvih letjelica znatno manje učinkovite.

Ukrajinske zračne snage pratile su let drona kroz više oblasti, a vlasti Rivnenske oblasti izvijestile su da je na jugu regije oboren zračni cilj za koji se pretpostavlja da je bio upravo mlazni dron.

Gotovo udvostručen dosadašnji domet

Mlazne bespilotne letjelice dosad su, prema ukrajinskim izvorima, imale uobičajeni operativni domet do približno 500 kilometara. Zbog toga su se uglavnom koristile za napade na područja poput Kijeva, Harkiva, Odese, Sumija, Poltave, Dnjipra i Černihiva.

Let prema zapadnoj Ukrajini gotovo je udvostručio tu udaljenost, što otvara mogućnost da je Rusija modificirala dronove kako bi im povećala domet.

Ako se takve sposobnosti potvrde i u budućim napadima, velik dio zapadne Ukrajine koji je dosad bio teže dostupan mlaznim Šahedima mogao bi se naći unutar njihova operativnog dosega.