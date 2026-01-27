Norveška nabavlja novu artiljeriju: Umjesto Amerikanaca, odabrali Korejance

„To je naoružanje koje može doseći daleko iza neprijateljskih linija, što je ključno u suvremenom ratovanju”, rekao je u utorak u parlamentu glasnogovornik za obranu oporbenih konzervativaca.

Norveške dnevne novine Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore, 24. siječnja su pisale da se vlada već odlučila za sustav Chunmoo južnokorejske tvrtke Hanwha Aerospace, odabravši ga umjesto HIMARS-a američkog Lockheed Martina.

Prvi sustavi stužu od 2028. godine

Dio norveških zastupnika pozvao je da nordijska zemlja pomogne u razvoju europske alternative tim sustavima, no to je odbačeno kao nešto što zahtijeva previše vremena i sredstava.

Aftenposten piše da je plan da su prvi raketni sustavi u Norveškoj već od 2028. godine.

Južnokorejska ponuda zadovoljila je norveške potrebe, uključujući domet od 500 kilometara i najbrže vrijeme isporuke.