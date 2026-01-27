Nova pucnjava saveznih agenata: Osoba u kritičnom stanju u Arizoni

Američka granična patrola umiješana je u pucnjavu u Arizoni, rekao je šerif okruga Pima Chris Nanos za NBC News, dodajući da njegov ured surađuje s FBI-jem i Carinskom i graničnom službom kako bi istražio incident

NBC News je ranije izvijestio, pozivajući se na glasnogovornicu šerifa okruga Pima, da je jedna osoba u kritičnom stanju nakon što je upucana u incidentu u koji je uključena granična patrola. Incident se dogodio u okrugu koji uključuje Tucson i nalazi se uz granicu s Meksikom.

The US Border Patrol was involved in a shooting in Arizona, Pima County Sheriff Chris Nanos said in a statement, adding that his office was working with the FBI and Customs and Border Protection to look into the incident https://t.co/gjhuIOeDjd pic.twitter.com/OUXtkQ6KE3 — Reuters (@Reuters) January 27, 2026

Okolnosti incidenta nisu poznate, a ministarstvo domovinske sigurnosti nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Incident se dogodio nakon ubojstva 37-godišnjeg Alexa Prettija, medicinskog tehničara, kojega su savezni imigracijski agenti više puta upucali u subotu u Minnesoti.