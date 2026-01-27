Predsjednica Venezuele najavljuje velika ulaganja u naftu, dio stručnjaka sumnjičav oko profita

Venezuela očekuje oko 1,4 milijarde dolara ulaganja u proizvodnju nafte u ovoj godini, rekla je privremena predsjednica Delcy Rodriguez, naznačivši da bi iznos trebao biti otprilike 50 posto veći nego u 2025.

Kompanije će ulagati kroz ugovore o zajedničkoj proizvodnji nafte, prema predloženim izmjenama venezuelanskog zakona o nafti. Rodriguez je o predloženim izmjenama razgovarala sa čelnicima naftnih kompanija, pravnicima i zastupnicima na sastanku u sjedištu državne naftne kompanije PDVSA u Caracasu. SAD je u međuvremenu pojedinim kompanijama izdao dozvole koje im omogućuju ograničeno poslovanje u venezuelanskom naftnom sektoru, otvarajući im mogućnost isporuke opreme i pružanje tehničkih usluga.

Washington im je omogućio i prihvaćanje plaćanja za taj rad putem odobrenih kanala. Sankcije nisu ukinuli već samo osigurali uvjete za realizaciju pojedinih projekata po točno definiranim uvjetima. Venezuelanska proizvodnja nafte mogla bi do 2035. porasti za 50 posto, na 1,5 milijuna barela nafte dnevno, prognozirala je početkom studenog američka kompanija za analizu podataka Enverus. Prema najpovoljnijem Enverusovom scenariju, proizvodnja bi mogla biti i dvostruko veća i dosegnuti tri milijuna barela dnevno, ovisno o odnosu globalne ponude i potražnje.

Zarada upitna zbog cijena na tržištu Neki stručnjaci pak sumnjaju da će kompanije moći proizvesti toliko nafte iz ogromnih venezuelanskih zaliha i pritom zaraditi, s obzirom na aktualne cijene na svjetskom tržištu. Venezuelanske rezerve iznose 303 milijarde barela i veće su od onih Saudijske Arabije, vodeće članice Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC), pokazuju podaci američkog ministarstva energetike. Najveći dio tih zaliha čini ekstra teška nafta u regiji Orinoco, iznimno gusta i viskozna pa je treba razrijediti naftom s nešto nižim udjelom sumpora kako bi se mogla protisnuti kroz naftovod. Proizvodnja derivata poput benzina i dizela iziskuje pak specijaliziranu opremu i dodatne prerađivačke postupke.