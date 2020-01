Nogalo: 'Od Bandića tražim da smjeni Stavljenić Rukavinu!'

Smjena ravnatelja Dječje bonice Srebrnjak dr. Bore Nogala je sporna, a nalaz gradskog Kontrolnog ureda nepotpun i nedostatan. Zaključak je to dvaju Odbora zagrebačke Gradske skupštine, onih za zdravstvo i za kontrolu, a vijest je posebno važna jer u oba odbora većinu imaju Bandićevi i HDZ-ovi zastupnici

"Tako je, ali postoji i konačno rješenje u kojem se vidi da su jedine nezakonitosti bile oko Upravnog vijeća, broja članova i donošenja Statuta te poštovanja članka 260 koji kaže da od nastupanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti treba u šest mjeseci formirati sva tijela. To se nije dogodilo i stiglo je rješenje još 7. siječnja, ali to se odbija objaviti jer im ne ide u prilog", govori Nogalo.



Otkrio što vidi kao razloge smjene sad kad je prošlo neko vrijeme.



'Kad govorimo o mojoj smjeni, mislim da je to nebitno. Cijela priča se ističe u prvi plan, ali treba istaknuti u prvi plan da se o bolnici ne govori dovoljno. To je prva bolnica "prijatelj djeteta", iznjedrila 20 doktora znanosti, bolnica koja je sa svojom znanstvenom produkcijom proizvela velike projekte pa i ovaj najveći. Bolnica Srebrnjak postala je pedijatrijska klinika, prva akreditacijska ustanova u javnom zdravstvu po američkom standardu, što znači da nudi najveći stupanj sigurnosti i najmanji stupanj rizika', naveo je Nogalo.



Čini se kao da se kao problem, odnosno prepreka, pojavio projekt Dječje bolnice u Blatu. Samim time Nogalo kao da stoji na putu ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

"Ono što sam im dao do znanja, kao i svima, u ove 23 godine, nikad nisam radio kompromise s politikom ili gradskom administracijom. Uvijek sam davao do znanja da mi je vizija napraviti nešto za djecu. Napravili smo puno toga. Došli smo u posjed velikog zemljišta na Brestovcu od 80.000 kvadrata.



Sigurno da je to jedan od razloga. Naš projekt od 60 milijuna eura rješava pitanje pedijatrije u Zagrebu, ali jedno ne isključuje drugo, no gubi se potreba raditi ono što se radi u Blatu. Ja sam za to da se gradi, ali po metodologiji Srebrnjaka, iz EU fondova, ne mog i vašeg novca. Izmještanjem Srebrnjaka u Blato dolazimo do još 11.000 kvadrata i to je preveliki ulog da bih ostao raditi. Sad ponovno ide natječaj, javilo se troje naših ljudi i svi imamo isti program razvoja bolnice, od riječi do riječi. Koliko znam, dolaze ljudi koji znaju bolje raditi, prilagoditi se Gradu i Ministarstvu", ističe Nogalo.



Dodao je da mu se ne javlja nitko zadužen za probleme ni iz Grada ili Ministarstva, njih ne zanimaju djeca, samo tuđa dobrobit.



Milan Bandić se često spominje kao glavni i odgovorni za smjenu.

"Ne mogu reći. Mislim da su uključeni ministar zdravstva i profesorica Stavljenić koji su u Komisiji za Blato. To je osnovna priča. Bandić je od danas kriv, kad se potvrdilo da su odbori na mojoj strani. On ima zadatak da se riješi članova Upravnog vijeća koji i dalje rade protuzakonito. Ovim putem tražim da smijeni profesoricu Stavljenić i generala Jozu Miličevića jer rade i dalje kontinuirano protuzakonito. Ne obaziru se na to, ne boje se ni Boga ni vraga", zaključio je Nogalo.