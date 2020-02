Nobilo o slučaju Lora: Mrtva glava vrijedi 220 tisuću kuna, to je užasno malo

Od događaja u Lori prošlo je gotovo 30 godina i sad se raspravlja hoće li se ljuduima isplatiti šteta. Mnogi su već umrli, mislim da to nema smisla', komentirao je odvjetnik Ante Nobilo koji zastupa žrtve mučenja u logoru Lora. Sudski proces još traje

Dodao je kako ne znamo kolilko je ukupno isplaćeno šteta do sada te da se apsolutno ne zna koliko je naplaćeno u regresnim nalozima države u slučajevima gdje su hrvatski državljani osuđeni za pojedino kazneno djelo.

'Naš ured ima manje od desetak ljudi. Vrhovni sud je zazuzeo stav da mrtva glava vrijedi 220 tisuću kuna, većinom se isplaćuje za ratni zločin, ali odšteta u civilnoj parnici bi se isto mogla dobiti. Mislim da je to neprimjereno, užasno malo. Ali to je stav Vrhovnog suda odavno, a ljudi su sretni da i to dobiju, a moraju čekati i 30 godina', rekao je Nobilo.