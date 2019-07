Anto Nobilo: Perković bi za godinu-dvije trebao izaći na slobodu

Ante Nobilo, odvjetnik Josipa Perkovića, komentirao je u N1 studiju uživo izručenje svog klijenta Hrvatskoj te rekao da bi Perković unutar godinu do dvije trebao izaći na slobodu

'Računam da bi unutar sljedećih godinu, dvije trebao izaći na slobodu. Išli smo s tužbom na Europski sud za ljudska prava jer on nije imao pravo na pošteno suđenje i nepristrani sud. Sudac Dauster je sudio suizvršiocu u prethodnom postupku i stekao preduvjerenje o Perkovićevoj krivici. On se sam morao izuzeti iz postupka, a nije to učinio. Očekujemo da će ta presuda biti ukinuta na Sudu za ljudska prava. Ako pada osnovna presuda, onda padaju i ostale presude, i on mora izaći iz zatvora', objašnjava za N1. te dodaje da će u tom slučaju uslijediti novi postupak, a i novo suđenje bi bilo u Njemačkoj.