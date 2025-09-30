'ŠOKANTNA IZJAVA'

Njemački kancelar: Europa više nije u miru s Rusijom. Ovo je rat protiv naše slobode

M.Č./Hina

30.09.2025 u 06:31

Friedrich Merz, njemački kancelar
Friedrich Merz, njemački kancelar Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da Europa "nije u ratu... ali više nije ni u miru" s Rusijom

"Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.

Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.

Također se osvrnuo na svoju nedavnu podršku planu EU-a za korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje ratnih napora Ukrajine, rekavši da bi taj potez mogao pružiti vojnu podršku Ukrajini tri do pet godina.

Merz je rekao da bi u tom roku moglo postati ekonomski neodrživo za Rusiju da nastavi svoj rat protiv Ukrajine.

