Njemački kancelar: Europa više nije u miru s Rusijom. Ovo je rat protiv naše slobode

"Dozvolite mi da to kažem u rečenici koja na prvi pogled može biti malo šokantna... nismo u ratu, ali više nismo ni u miru", rekao je Merz na medijskom događaju u Düsseldorfu.

Ruski rat je "rat protiv naše demokracije i rat protiv naše slobode", rekao je Merz, dodajući da je namjera Moskve potkopati jedinstvo u bloku.