VIDEO Merz dirnut do suza: Objavljujem rat svim oblicima antisemitizma u Njemačkoj

Merz je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovno rasplamsao u Njemačkoj.

"Želio bih vam reći koliko me je sram zbog ovoga: kao kancelar Savezne Republike Njemačke, ali i kao Nijemac, kao dijete poslijeratne generacije, kao dijete koje je odraslo s 'nikad više' kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem", kazao je Merz.

Naglasio je da od 7. listopada 2023. "svjedočimo novom valu antisemitizma, u starim i novim oblicima", ukazujući na utjecaj valova migracija na ovaj fenomen.