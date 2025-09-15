otvorenje sinagoge

VIDEO Merz dirnut do suza: Objavljujem rat svim oblicima antisemitizma u Njemačkoj

I.V./Hina

15.09.2025 u 22:26

Friedrich Merz na otvaranju obnovljene minhenske sinagoge
Friedrich Merz na otvaranju obnovljene minhenske sinagoge Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Njemački kancelar Friedrich Merz bio je dirnut do suza u ponedjeljak dok je govorio o odgovornosti Njemačke za holokaust, obećavajući borbu protiv antisemitizma, u govoru na ponovnom otvaranju nakon obnove povijesne minhenske sinagoge

Merz je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovno rasplamsao u Njemačkoj.

"Želio bih vam reći koliko me je sram zbog ovoga: kao kancelar Savezne Republike Njemačke, ali i kao Nijemac, kao dijete poslijeratne generacije, kao dijete koje je odraslo s 'nikad više' kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem", kazao je Merz.

Naglasio je da od 7. listopada 2023. "svjedočimo novom valu antisemitizma, u starim i novim oblicima", ukazujući na utjecaj valova migracija na ovaj fenomen.

"U politici i društvu predugo smo zatvarali oči pred činjenicom da je znatan broj ljudi koji su došli u Njemačku posljednjih desetljeća socijaliziran u zemljama podrijetla gdje je antisemitizam praktički državna doktrina, gdje se djecu podučava mržnji prema Izraelu", rekao je njemački kancelar.

Šef CSU-a i bavarski premijer Markus Söder s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom
Šef CSU-a i bavarski premijer Markus Söder s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI

Merz je naglasio da se nada „da će se židovski život u Njemačkoj jednog dana ponovno odvijati bez policijske zaštite“.

„Stoga u ime cijele savezne vlade Savezne Republike Njemačke objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Njemačkoj.“

U Njemačkoj je 2024. zabilježen rekordan broj od 6236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Gotovo polovica (48 posto) pripisana je krajnjoj desnici.

