Njemačka priprema deportaciju Sirijaca

Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao za novine Bild u nedjelju, jest u Siriju vratiti "mlade, radno sposobne muškarce" koji traže azil.

Bilo kakva deportacija iziskuje sporazum s novom vladom u Damasku.

Njemačka nije izravno deportirala ljude u Siriju od 2012. zbog građanskog rata. Ponovno pokretanje procesuiranja zahtjeva za azil predstavlja prvi korak u tom smjeru.