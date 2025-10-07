Postignut dogovor o primirju: Nakon 14 godina oružje će u ovoj zemlji utihnuti

Sporazum stupa na snagu odmah, priopćilo je sirijsko ministarstvo obrane. Nedavni sukobi između dviju strana bacili su sjenu na značajan sporazum potpisan u ožujku između SDF-a predvođenog Kurdima i nove sirijske vlade predvođene islamistima o integraciji regionalnih snaga u državne institucije.

Cilj je sporazuma pomoći u ujedinjenju zemlje razorene nakon 14 godina građanskog rata i utrti put kurdskim snagama koje drže četvrtinu Sirije da se spoje s Damaskom, zajedno s regionalnim kurdskim upravnim tijelima.