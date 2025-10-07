sveobuhvatno primirje

Postignut dogovor o primirju: Nakon 14 godina oružje će u ovoj zemlji utihnuti

M.Da./Hina

07.10.2025 u 18:09

Sirijska vlada i Kurdi postigli su dogovor o primirju (ilustracija)
Sirijska vlada i Kurdi postigli su dogovor o primirju (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED AL RIFAI
Sirijski ministar obrane Murhaf Abu Kasra i zapovjednik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje podržava SAD general Mazlum Abdi dogovorili su u utorak sveobuhvatno primirje na svim bojišnicama na sjeveru i sjeveroistoku Sirije

Sporazum stupa na snagu odmah, priopćilo je sirijsko ministarstvo obrane. Nedavni sukobi između dviju strana bacili su sjenu na značajan sporazum potpisan u ožujku između SDF-a predvođenog Kurdima i nove sirijske vlade predvođene islamistima o integraciji regionalnih snaga u državne institucije.

Cilj je sporazuma pomoći u ujedinjenju zemlje razorene nakon 14 godina građanskog rata i utrti put kurdskim snagama koje drže četvrtinu Sirije da se spoje s Damaskom, zajedno s regionalnim kurdskim upravnim tijelima.

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara sastao se u utorak u Damasku s američkim posebnim izaslanikom za Siriju Thomasom Barrackom i načelnikom američkog Središnjeg zapovjedništva admiralom Bradom Cooperom, priopćilo je sirijsko predsjedništvo.

Razgovori, kojima su prisustvovali sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šibani, ministar obrane Abu Kasra i šef obavještajne službe Husein al-Salameh, usredotočili su se na nedavne događaje u Siriji, podršku političkom procesu i napore za jačanje sigurnosti i stabilnosti.

