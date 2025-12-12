Njemačka optužila Rusiju: 'Vi ste krivi za kibernetički napad 2024.!'

„Iza kibernetičkog napada na njemačku kontrolu leta u kolovozu 2024. i sustavnih dezinformacijskih kampanja, koje su bile intenzivirane tijekom predizborne kampanje za izbore u veljači, nesumnjivo stoji ruska vojna obavještajna služba GRU“, rekao je jedan glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova,

Dodao je kako je ruskom veleposlaniku jasno stavljeno na znanje kako Njemačka „pomno prati“ ruske aktivnosti.

„Njemačka, u dogovoru s europskim partnerima, poduzima niz protumjera kako bi Rusiji dala do znanja koja je cijena njezinih postupaka“, rekao je glasnogovornik.