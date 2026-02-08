Kožne hlače za 50 plus dame? Evo kako ih nosi omiljena fashionistica

Atraktivna radijska voditeljica uvijek privlači poglede kamo god da se uputi te s puno stila krši nepisana pravila odijevanja za zrelije dame .

Uspješno je potvrdila status modne pojavivši se u Londonu u outfitu koji savršeno demonstrira kako kožne hlače mogu biti sofisticirane, elegantne i apsolutno primjerene za žene iznad pedeset godina.

Amanda , koja izgleda daleko mlađe od svojih 55. godina koliko će napuniti sredinom veljače, ponovno je oduševila na ulicama Londona u genijalnom izdanju kojem se nema što prigovoriti.

Ovaj statement komad zahtijeva neutralne odjevne predmete kako bi se postigao optimalan modni balans što je Amanda ovoga puta više nego uspješno demonstrirala.

Chic hlače

Omiljena članica žirija Britain's Got Talent odabrala je ovoga puta klasičan all black look koji izgleda bezvremenski. Široke kožne hlače visokog struka glavni su adut ove kombinacije: kroj koji ne samo da izduljuje nogu, već i stvara elegantnu siluetu dokazujući na najbolji način kako su kožne hlače itekako poželjan komad u 50 plus garderobi.

Uz hlače, Amanda je nosila crnu dolčevitu s dugim rukavima koja savršeno balansira smjelost kožnih hlača, a dopunila je look klasičnim stiletticama.

I ovoga je puta modnu kombinaciju uspješno podignula torbicom s potpisom Guccija koja se dobro uklopila u ovaj dnevni look.

Modnu kombinaciju je nadogradila mačkastim sunčanim naočalama i kosom stiliziranom u laganim valovima te minimalističkim make upom.