Drama zbog murala na Braču: 'Za dom spremni' dignuo i policiju na noge

Unatoč svemu, ime Francuza Jean-Michela Nicoliera , koji je branio Vukovar, ostalo je ispisano na mulu. Kako je dotano Dalmatinski portal, i Lučka uprava i gradonačelnica Supetra odlučili su u tom dijelu progledati kroz prste. Ipak, priča je dobila nastavak.

Na supetarskom mulu u utorak ujutro izmijenile su se gotovo sve službe javnog reda i mira. Povod je bio mural. Komunalni redari, policija, a potom i interventna policija, od jutra su se presretali na Braču. Navijači su mural iscrtali prije petnaestak dana, a tvrde da su za to imali dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, budući da se mul nalazi pod njihovom nadležnošću. Međutim, iz Lučke uprave doznajemo da nikakav pisani zahtjev nikada nije zaprimljen, a bez njega, kažu, ne može biti ni dozvole. Čak i kada se takva suglasnost izdaje, prethodno se, tvrde, obavezno konzultira jedinica lokalne samouprave, piše Dalmatinski portal.

Petnaest dana nakon što je mural nastao, navijači su ga nadopunili. Preko noći su osvanuli amblem HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje. Supetarska gradonačelnica jutros je izdala nalog za uklanjanje dodataka, s posebnim naglaskom na HOS-ov amblem. Policija je pozvana kako bi osigurala da komunalno redarstvo može odraditi posao. No, situacija se dodatno zakomplicirala kada su se na mulu okupili građani koji su stali u obranu murala i usprotivili se brisanju. Zbog napetosti koja je nastala u poslijepodnevnim satima, na teren je u Supetru stigla i interventna policija.



Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, navela je da autori grafita nikakvu suglasnost nisu imali te da su preko noći dodali HOS-ov znak s natpisom ‘Za dom spremni i dodatni natpisi.



HOS-ov amblem već je prebrisan, dok grbovi Vukovara i Škabrnje zasad nisu uklonjeni, jer su komunalni redari u tome bili spriječeni. Naime, za dodatne natpise navijači nisu imali suglasnost, dok je za prvotni grafit - iako je u početku također nastao bez dozvole – suglasnost naknadno izdana.

