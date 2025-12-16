Drama zbog murala na Braču: 'Za dom spremni' dignuo i policiju na noge

Petnaest dana nakon što je mural nastao, navijači su ga nadopunili. Preko noći su osvanuli amblem HOS-a s natpisom 'Za dom spremni' te grbovi Vukovara i Škabrnje. Supetarska gradonačelnica izdala je nalog za uklanjanje dodataka
Na supetarskom mulu u utorak ujutro izmijenile su se gotovo sve službe javnog reda i mira. Povod je bio mural. Komunalni redari, policija, a potom i interventna policija, od jutra su se presretali na Braču. Navijači su mural iscrtali prije petnaestak dana, a tvrde da su za to imali dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, budući da se mul nalazi pod njihovom nadležnošću. Međutim, iz Lučke uprave doznajemo da nikakav pisani zahtjev nikada nije zaprimljen, a bez njega, kažu, ne može biti ni dozvole. Čak i kada se takva suglasnost izdaje, prethodno se, tvrde, obavezno konzultira jedinica lokalne samouprave, piše Dalmatinski portal.
Unatoč svemu, ime Francuza Jean-Michela Nicoliera, koji je branio Vukovar, ostalo je ispisano na mulu. Kako je dotano Dalmatinski portal, i Lučka uprava i gradonačelnica Supetra odlučili su u tom dijelu progledati kroz prste. Ipak, priča je dobila nastavak.
Petnaest dana nakon što je mural nastao, navijači su ga nadopunili. Preko noći su osvanuli amblem HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje. Supetarska gradonačelnica jutros je izdala nalog za uklanjanje dodataka, s posebnim naglaskom na HOS-ov amblem. Policija je pozvana kako bi osigurala da komunalno redarstvo može odraditi posao. No, situacija se dodatno zakomplicirala kada su se na mulu okupili građani koji su stali u obranu murala i usprotivili se brisanju. Zbog napetosti koja je nastala u poslijepodnevnim satima, na teren je u Supetru stigla i interventna policija.
Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, navela je da autori grafita nikakvu suglasnost nisu imali te da su preko noći dodali HOS-ov znak s natpisom ‘Za dom spremni i dodatni natpisi.
HOS-ov amblem već je prebrisan, dok grbovi Vukovara i Škabrnje zasad nisu uklonjeni, jer su komunalni redari u tome bili spriječeni. Naime, za dodatne natpise navijači nisu imali suglasnost, dok je za prvotni grafit - iako je u početku također nastao bez dozvole – suglasnost naknadno izdana.