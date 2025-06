Nesporazum koji je ubio 173 ljudi: Zašto je došlo do najveće avionske nesreće u povijesti bivše države?

Iz ljubljanske zračne luke Brnik zrakoplov je poletio u 6 sati i 41 minutu , a već u 7 sati i 28 minuta kapetan je, kako je pokazala snimka crne kutije, zatražio od kontrole leta u Rimu odobrenje za spuštanje. Kontrola leta je u 7 sati i 33 minute odobrila letu JP 1308 spuštanje na razinu FL190 iznad grada Bastije , a potom je uslijedio niz nesporazuma koji je doveo do tragedije.

Zrakoplov je bio isporučen Inex-Adriji 11. kolovoza 1981. godine i u trenutku nesreće imao je samo 683 sata letenja, a njime je upravljao Zagrepčanin, kapetan Ivan Kunović (55) , koji je do 1970. godine bio vojni pilot lovac. Njegov kopilot bio je 40-godišnji Franc Terglav iz Ravneg na Koroškem , koji je prošao jednogodišnju obuku i bio osposobljen za letenje na manjim civilnim avionima.

Kontrolor je zatim dopustio spuštanje na 3000 stopa (914 metara) , ali je zakomplicirao proces slijetanja dodajući posadi suvišnu informaciju o tlaku i visini uzletno-sletne staze, što je povećalo pritisak na posadu. Pored toga, izbio je nesporazum oko minimalne visine zadržavanja iznad aerodroma na visini od 6800 stopa (2072 metara) te odobravanja spuštanja do 3000 stopa, što je u konačnici i dovelo do pada.

Nesporazum oko kursa

Kapetan je u 7 sati i 50 minuta obavijestio kontrolu da se zadržava iznad Ajaccija i zatražio da ga izvijesti o kružnom prilazu pisti. Kontrolor je odgovorio tek s običnim 'roger', što znači da je u potpunosti razumio drugu stranu. Dvije minute i 15 sekundi kasnije Kunović javlja kontroli leta da skreće ulijevo, ali je kontrolor pogrešno shvatio misleći da let JP 1308 skreće desno i prilazi aerodromu iznad mora. 'Okrećemo se prema Ajacciju', izvijestio je Kunović kontrolu koja je, vjerujući da avion ulazi izravno u konačni prilaz, potvrdila slijetanje te izvijestila Kunovića i Terglava o površinskom vjetru od 20 čvorova.

Četrdesetak sekundi kasnije 'crna kutija' je zabilježila turbulencije, pa je kapetan Kunović naredio Terglavu da pojača snagu motora i popne se iznad vrhova. Tri sekunde kasnije lijevo krilo MD-81 udarilo je u goli vrh planine San Pietro na visini od 1360 metara i tako oštećen prešao je još nekih 700 metara. Zatim se avion prevrnuo na leđa i urušio u klanac s druge strane planine. Sekundu kasnije iz aviona je do prilazne kontrole u Ajacciju dopirao sablasni zvižduk. Kontrolor je pokušao kontaktirati s posadom četiri puta, ali uzalud. Preostalo je jedino obavijestiti sve dostupne hitne službe za spašavanje.

Propalo i spašavanje

No, ni akcija spašavanja nije prošla ništa bolje. Kontrolor leta je vjerovao da se let JP 1308 srušio u more. Prvi dijelovi palog aviona pronađeni su pretragom iz zraka tek pet sati kasnije, a spasioci su na mjesto nesreće, zbog neprohodnog terena, stigli dan kasnije. Po oštećenosti aviona i tijelima poginulih razbacanih po stijenama mogli su samo zaključiti da nema preživjelih. Među poginulima bilo je mnogo djece, a ljubljanska obitelj Zorman izgubila je čak šest članova. Poginuo je i svjetski viceprvak u kanuu Dare Bernot i 14-godišnja Špela Robolj, jedna od najperspektivnijih plivačica bivše države koja je zbog nesreće 4. prosinca 1981. proglasila dan žalosti.