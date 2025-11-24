Ništa od sastanka Zelenskog i Trumpa ovaj tjedan: 'Ostalo je nekoliko točaka neslaganja'

Sjedinjene Države i Ukrajina vodile su produktivne razgovore o potencijalnom sporazumu kojim bi se okončao ruski rat u toj zemlji, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Bijele kuće, dodajući da je ostalo samo "nekoliko točaka neslaganja".

Dodala je da nije istina da Trump favorizira jednu stranu u ratu u Ukrajini. "Predsjednik Donald Trump je optimističan da se može postići dogovor o okončanju rata", rekla je Karoline Leavitt za Fox News. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da predloženi mirovni plan, o kojem raspravljaju Europa i Sjedinjene Države, uključuje "ispravne" točke, ali da će se osjetljiva pitanja raspraviti s Trumpom".

"Nakon razgovora u Ženevi ima manje točaka, više ih nema 28, a uključeni su brojni ispravni elementi", rekao je Zelenski. "Naš tim je već danas izvijestio o novom nacrtu koraka i ovo je zaista pravi pristup. Osjetljiva pitanja, najosjetljivije točke, raspravit ću s predsjednikom Trumpom", dodao je. Leavitt je rekla da ovoga tjedna neće biti sastanka Trumpa i Zelenskog.

