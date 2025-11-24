Može li napokon doći do mira u Ukrajini? 'Rusi neće prihvatiti novi dogovor'

U Ženevi su završeni razgovori američkih i ukrajinskih pregovarača o postizanju mira u Ukrajini. Predsjednik Trump izrazio je optimizam i poručio "da se nešto dobro događa", a predsjedniku Zelenskom najspornija je točka prepuštanje teritorija Rusiji.

Za Europsku uniju najvažniji je pravedan i trajan mir u Ukrajini. Putin je pak izjavio da bi se mirovni plan SAD-a mogao iskoristiti kao 'osnova za konačno mirno rješenje'. Može li, napokon, nakon gotovo četiri godine rata, doći do mira u Ukrajini? Pitanje je na koje su odgovore pokušali dati analitičari i stručnjaci u HTV-ovom Otvorenom.

Kovač: Došao je čas da se uključi Europa Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač rekao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno kako je hvalevrijedno što postoji mirovna inicijativa. 'Napokon je netko imao hrabrosti izaći s jednom platformom. Meni je žao da to nisu učinili Europljani, koji su godinama izbjegavali dijalog s Rusijom', rekao je Kovač. 'Sada je konačno došao čas da se Europa uključi aktivno, ali da ne pokvari mogućnost postizanja dugoročnog mira i uspostave nove arhitekture u Europi na način da Ukrajina bude zaštićena, da europski interesi budu također u što većoj mjeri zaštićeni i da dođemo konačno do toga da mi Europljani budemo glavni čimbenici mira i sigurnosti na svom kontinentu', dodao je. Kovač je rekao da je iz Amerike i Ukrajine čuo da su Amerikanci i Rusi o tom planu razgovarali već na Aljasci tijekom sastanka u kolovozu, da je došlo do jednog dokumenta sačinjenog prije nekoliko tjedana, kao i da je Rustem Umerov, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i bivši ministar obrane, bio upućen u taj plan te da je detalje prenio Zelenskom.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW







Akrap: Rusi neće prihvatiti novi dogovor Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", rekao je da Rusi sasvim sigurno neće prihvatiti novi dogovor, koji je bitno promijenjen u odnosu na inicijativu koju je donio američki posebni izaslanik Steve Witkoff. 'Mi idemo i dalje sasvim sigurno u nastavak oružanih aktivnosti i djelovanja na terenu', dodao je. Akrap je rekao da su obje strane previše udaljene u maksimalističkim zahtjevima. 'A treba jasno reći - ruski zahtjevi ruše kompletno ne globalnu sigurnosnu arhitekturu, nego temeljna polazišta Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji iz Helsinkija na kojima počiva zapadni svijet zadnjih 50-ak godina', rekao je. Luša: EU se trebao pozicionirati kao snažniji akter Politologinja Đana Luša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu složila se s Kovačem da je EU trebao snažnije preuzeti inicijativu te se u gotovo četiri godine rata pozicionirati kao snažniji akter po pitanju Ukrajine. 'Jako se puno se toga postiglo i u financijskom i u vojnom smislu, ali ova je inicijativa nekako neprestano na strani SAD-a, koji tu prije konzultira Rusiju, onda uključuje naknadno Ukrajinu', rekla je.

Vladimir Putin na vojnom poligonu tijekom vojnih vježbi 'Zapad 2025' Izvor: EPA / Autor: VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL







