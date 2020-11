Ništa 'im neće ovi dan pokvarit': Splićanima Civilna zaštita okovala terase kafića, no onda je bura napravila svoje

Niti trake kojima je Civilna zaštita jučer opasala terase na splitskoj rivi, nisu bile dugog vijeka. Bura ih je počupala, a Splićani su nastavili s ispijanjem kave za van na terasama kafića

Video: Miroslav Lelas/PIXSELL

Uslugu nisu dobili, no doskočili su kavom za van. U nedjelju je tome pokušala doskočiti Civilna zaštita opasavši terase kafića trakama, no ni to nije bilo dugog vijeka.

Sunčani ponedjeljak, terase opet pune.

Bura je pokidala trake, a Splićani nastavljaju sa starom navikom.