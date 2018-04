'Nismo primili prijavu o zlostavljanju maloljetnika u samostanu, ali ćemo sve provjeriti'

Splitsko-dalmatinska policija u utorak je izvijestila kako nije zaprimila prijavu o navodnom zlostavljaju maloljetnika u splitskom samostanu Sv. Frane, o čemu se jutros oglasila i Splitsko-makarska nadbiskupija te suspendirala jednog svećenika zbog 'mogućeg kažnjivog djela', ali je najavila kako će provjeriti sve navode o tome i izvijestiti DORH

S portala 24 sata poručuju kako su telefonom razgovarali s prozvanim svećenikom iz tog samostana koji im je, kažu, potvrdio da je suspendiran, ali da ne zna zašto, opovrgavajući bilo kakve sumnje u zlostavljanje maloljetnika.

'Pa što je to, to je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao. Ne znam uopće o čemu se tu radi, to su izmišljene konstrukcije. Ne, nisam ni u kakvom kontaktu u crkvi s djecom ili maloljetnicima. Stvarno ne znam o čemu s tu radi, ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti', prenose izjavu tog svećenika koji im se nije želio predstaviti.