Predstavljamo Hrvatsko nadzemlje: Raspravljaju o Bogu i jogi, a njihovi skečevi brzinom munje skupljaju klikove

Svake treće srijede u mjesecu sastaju se u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, u prosjeku njih petstotinjak i više, pa opušteno i nepretenciozno raspravljaju o raznim temama - od ljubavi do lijenosti, od ovisnosti do nade, od spolnosti do starosti samog Boga. Iz kršćanske, katoličke perspektive, makar naglašavaju da su vrata otvorena pripadnicima drugih vjera i ateistima. Naglašeno se trude biti tolerantni prema različitim mišljenjima, ali svoja nikome ne nameću, niti od njih odstupaju. U slobodno vrijeme volontiraju, pomažu beskućnicima i siromašnima, organiziraju duhovne obnove, putovanja i hodočašća. Vrlo su aktivni na društvenim mrežama, posebno sa svojim kratkim filmovima i skečevima. Oni su organizacija koja se naziva Hrvatsko nadzemlje

Punih osam godina to traje, još otkako su se trojica mladića - Marin Periš, Ivan Vrlić i Silvio Puljić - obratili Pastoralu za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije i tadašnjem povjereniku, don Jenku Buliću, predloživši da se organiziraju sadržaji upravo za njih, mlade. Prvi se u međuvremenu preselio na Laudato TV, druga dvojica oženila i dobila djecu, a iza njih stigle su nove generacije. Nadzemlje danas u svom vodstvu ima 27 mladića i djevojaka.

'Shvatili smo da nakon sakramenta krizme ne postoji apsolutno ništa primjereno za ljude naše dobi, pa smo pronašli koncept kako mladima prenositi pozitivne poruke. Nadzemlje, kao što sama riječ govori, potpuna je suprotnost podzemlju i svemu što ono nosi sa sobom - kriminal, korupciju, mržnju i sve ostale negativnosti', objašnjava za tportal Duje Gale. Ovaj 25-godišnjak u privatnom životu je profesionalni kuhar zaposlen u jednom splitskom restoranu, a u Hrvatskom nadzemlju je od samih njegovih početaka. Recept za privlačenje mladića i djevojaka je, kaže, poprilično jednostavan: naglasak je stavljen na upravo na mlade i njihova iskustva, oni vode cijelu priču i usmjeravaju razgovore, a među gostima prednjače laici umjesto svećeničkih lica - makar, naravno, ima i ovih. U pozadini imaju veliku pomoć duhovnika, don Mladena Parlova. 'Na početku svake akademske godine sastavljamo okvirni plan s temama i predavačima, nastojimo uklopiti aktualna pitanja o kojima se raspravlja u društvu - ali i rasprave o čistoći ljubavi, spolnosti, lijenosti, muško-ženskim prijateljstvima, sebeljublju ili odnosu znanosti i vjere', objašnjava Gale.

Da, jednu večer posvetili su Istanbulskoj konvenciji, navraćali su im i Željka Markić ili don Damir Stojić, no u posljednjih osam godina nadzemljaši su ugostili cijeli niz faca iz javnog života: Željka Pervana, Roberta Knjaza, Roberta Kurbašu, Blanku Vlašić, Doris Dragović, Dražena Zečića, Vladimira Paara i druge. Popularnog dubrovačkog biskupa Matu Uzinića dočekali su rap pjesmom 'Ja sam biskup Mate', a nedavno su sa zanimanjem odslušali ispovijest nogometaša Hajduka Tome Bašića, Zagrepčanina sa splitskom adresom. On im je ispričao kako je, premda dolazi iz tradicionalne kršćanske obitelji, tek nakon jedne ozljede zbilja spoznao Boga i kako je tek danas vratio svoju vjeru. A upravo svjedočanstva mladih i 'stvarnih' osoba redovito se pokazuju kao pun pogodak. 'Postoje tipično kršćanske, ali i tipično svjetovne teme - recimo, idućeg mjeseca obradit ćemo ljubomoru. Obično u listopadu imamo nešto motivacijsko, u prosincu govorimo o obitelji, u veljači o ljubavi i Valentinovu, u ožujku nešto ozbiljno', objašnjava za tportal Darko Rapić, 25-godišnji friško diplomirani teolog i trenutno zaposlenik Caritasa, službeno voditelj Hrvatskog nadzemlja.

'Zaista nastojimo biti otvoreni - recimo, kad smo raspravljali o jogi, pozvali smo ljude koji ju prakticiraju da s nama podijele svoja iskustva. Zalažemo se za katolički nauk Crkve, ali snažno podržavamo toleranciju: svi su dobrodošli na otvorenu raspravu sa svojim argumentima, dakako u okviru civiliziranog razgovora i bez vrijeđanja. Da, volimo se našaliti i na svoj račun', dodaje Rapić. Kroz humor se, smatra, često mogu poslati najefektnije poruke - pa nadzemljaši u okviru svoje dramske sekcije osmišljavaju skečeve i klipove koji brzinom munje skupljaju klikove na YouTubeu, mahom bazirane upravo na šali s jasnom porukom. Dio hrvatske javnosti s njom se sasvim sigurno neće složiti, no mora se priznati da je barem kanal te način komuniciranja vedar, opušten i katkad dosta zabavan. Kao i atmosfera na njihovim redovitim susretima, pa je očekivano da su se ovdje rodila brojna prijateljstva. Bogme, i brakovi.