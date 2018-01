Nije vam jasno koji su problemi s Arenom Zagreb? Tportal donosi odgovore na sve što trebate znati

Priča oko zagrebačke Arene još od same ideje njene gradnje pa do sporova između javnih i privatnog partnera s druge strane ne prestaje plijeniti pažnju javnosti. Tportal kroz jednostavna pitanja i odgovore donosi sve što biste trebali znati o objektu za koji se ni danas ne zna točno koliko će za njega u 28 godina izdvojiti građani Hrvatske

Je li on javno dostupan s obzirom na to da građani sve plaćaju?

Tko ga je potpisao?

U ime Vlade tadašnji premijer Ivo Sanader, a u ime Zagreba gradonačelnik Milan Bandić.

Tko vodi Arenu?

Arenu vodi Zagrebački holding preko svoje tvrtke Arena Zagreb iako je prvotno bilo planirano da se nađe vanjski upravitelj. Prije osam godina bio je raspisan i međunarodni natječaj koji je propao jer su sve ponude odbijene i ocijenjene kao nezadovoljavajuće.

Je li Arena profitabilna?

Nije, i svake godine spomenuta Holdingova podružnica generira milijunske gubitke. On je samo u 2016. iznosio 9,4 milijuna kuna, a u prvih deset mjeseci 2017. gubitak je iznosio pet milijuna kuna.

Koliko iznosi godišnji najam Arene koji plaćaju grad i država?

Najam iznosi 7,2 milijuna eura.

To znači da će građani nakon 28 godina platiti 201 milijun eura za najam?

Ne znači, jer tu nije zaračunat PDV, operativni troškovi i indeksacija. Stavka PDV-a se od gradnje do danas dva puta mijenjala. Bila je 22, pa 23, a danas je 25 posto.

Zar vlast nije govorila da će građani na kraju platiti 210 milijuna eura?

Tvrdili su da će tako biti, ali to nije točno. Do tog izračuna su došli tako što su na 7,2 milijuna eura dodali 300.000 eura operativnih troškova pa su to pomnožili s 28 godina i dobili 210 milijuna. Međutim tih tristo tisuća eura nisu operativni troškovi za svaku godinu. To je bio samo trošak hladnog pogona za prvu godinu Arene (bez održavanja događanja, ali s uključenim troškovima osnovnog održavanja i popravaka te troškovima osiguranja).