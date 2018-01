Ipak pao dogovor oko rukometnog Eura u Areni. Što se dogodilo iza kulisa?

Europsko rukometno prvenstvo održat će se u Areni Zagreb bez obzira na neriješena sporna pitanja između Ingre, Grada Zagreba i Vlade RH, objavila je Ingra

No to nije jedini problem za koji Ingra tvrdi da ga ima s Gradom i državom. Drugi je, navode, depozit koji je trebao biti uplaćen do završetka gradnje Arene u prosincu 2008. godine.

Premda depozit nije uplaćen, u Ingri napominju da su dopustili odigravanje SP-a u rukometu 2009. godine. Depozit je na kraju uplatio u lipnju te godine Zagrebački holding (ZGH), a ne Grad i država, ističu u Ingri i dodaju da je riječ o 17,5 milijuna kuna, na koji iznos nisu obračunali kamatu te ta sredstva nikad nisu vraćena na depozitni račun.

Treći problem je zakup Arene. On je prema ugovoru o zakupu iznosio 7,2 milijuna eura godišnje. Nakon sedam godina postojala je mogućnost otkupa Arene za 80,5 milijuna eura, a kako ta mogućnost nije iskorištena s osmom godinom, primijenjena je indeksacija, odnosno uvećanje za inflaciju unutar eurozone, ali ne za osmu godinu, nego i za prvih sedam, kako i piše u članku 4. dodatku ugovora, koji tportal ima u posjedu.