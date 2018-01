Iz Grada Zagreba iscrpno odgovorili na 'neistinite, nejasne i konfuzne objave' iz Ingre oko Arene

Grad Zagreb se ponovno oglasio oko skandala koji je neposredno prije početka Europskog prvenstva u rukometu koje se održava u Hrvatskoj izbilo oko prava na korištene dvorane Arena Zagreb

U Protokolu je potvrđeno da navedeni iznos indeksacije nije konačni iznos te da će se po konačnom izračunu indeksacije, koji trebaju suglasno utvrditi Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Zagrebački holding i Lanište d.o.o. izvršiti obračun do tada uplaćenog iznosa te će se preostali iznos indeksacije ravnomjerno uvećati ili umanjiti, ovisno o izračunu i usuglašavanju, priznaju iz Grada.

Pored toga u svibnju 2009. godine Zagrebački holding, dao je suglasnost Laništu da depozit može koristiti kao instrument osiguranja za odobrene kredite/garanciju Laništu pri BKS banci. Grad Zagreb i Republika Hrvatska svojim Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine nisu preuzeli obvezu uplate depozita kao instrumenta osiguranja plaćanja, nego je to ugovorna obveza Zagrebačkog holdinga. Lanište može pozvati Zagrebački holding da u roku od 8 dana nadoplati depozit na njegov puni iznos te ako to Zagrebački holding ne učini, Lanište može, ako želi najaviti raskid ugovora u roku od 30 dana.

'Zašto to Lanište do sada nije učinilo, nego javno proziva Grad Zagreb koji nema tu obvezu, ne možemo sa sigurnošću odgovoriti. Možda to ima veze sa suglasnošću Zagrebačkog holdinga koju su 2009. dali Laništu da depozit mogu koristiti i kao instrumnet osiguranja svojih kredita kod BKS banke, a što bi im Zagrebački holding eventualno mogao uskratiti', pitaju se u gradu

Činjenica je da je prije nekoliko dana od strane Ingre traženo da se prihvati konačan obračun indeksacije i od strane Grada Zagreba i Vlade RH, i tek kada je rečeno da se traže dodatna mišljenja i financijska vještačenja prije davanja suglasnosti, a posebno imajući u vidu da se radi o javnom novcu, pokrenute su priče o navodnim dugovima Grada iz 2009. godine. U svakom slučaju, skoro održavanje događanja kao što je Europsko prvenstvo u rukometu ne može i ne smije biti razlog da se vrši pritisak na partnere da prihvate na silu bilo kakav iznos i bilo kakav obračun, a posebno imajući u vidu da u datom trenutku nema nenaplaćenih financijskih potraživanja, smatraju u Gradu Zagrebu.