Ni generali nemaju jedinstven stav o proslavi Oluje; ovo su njihovi argumenti za Knin ili Glinu

Nakon što je premijer Andrej Plenković odbacio ideju predsjednika Zorana Milanovića da se proslava Oluje ove godine održi u Glini, a da se u Kninu slavi svakih pet godina, o najnovijoj 'oluji' u odnosima državnog vrha izjasnili su se i pojedini generali Hrvatske vojske. Iz njihovih komentara na RTL-u jasno je da ni generali nemaju jedinstven stav

General Ljubo Ćesić Rojs u petak je za N1 rekao da proslava Oluje ' mora biti u Kninu ', no neki dopuštaju i druge opcije.

O lokaciji proslave obljetnice Oluje raspravljat će i Hrvatski generalski zbor i to već u utorak kada zasjeda Upravni odbor.

'Vlada i ja kao potpredsjednik Vlade i resorni ministar hrvatskih branitelja stojim pri stavu da ćemo nastaviti obilježavati VRO Oluja u cijeloj RH, kao što to činimo za sve važne blagdane, ali Knin kao središnja i stožerna točka pobjede u Domovinskom ratu ostaje i središnje obilježavanje obljetnice operacije Oluja i ove godine bit će u Kninu', rekao je Tomo Medved.

Podsjetimo, predsjednik Milanović u intervjuu za RTL rekao je da se u Knin uopće nije išlo zadnje tri godine života predsjednika Franje Tuđmana.

'U Kninu su se naši okupili na Dan pobjede nakon godinu dana, '96. i onda '97., '98. i '99. ništa. Knin je vratio Ivica Račan, paradoksalno. Dakle, da odemo recimo u Glinu ove godine, tamo se predao korpus vojske takozvane Republike Srpske, odnosno našoj vojsci. To je tamo slučajno bio Petar Stipetić, mogao je biti netko drugi', kazao je MIlanović, naglasivši da se ginulo i oko Petrinje i Gline.

'Tamo je sto i više naših momaka izgubilo život. Zar to nije razlog da se tamo bar jednom obilježi...i uz to, naravno Zagreb je glavni grad Hrvatske, nije Knin. Svaka čast Kninu, ali Knin nije Berlin. Mi slavimo pobjedu negdje gdje nije bio ni centar novca, pameti, organizacije, ničega ustvari...jedan željeznički ranžirni kolodvor s malo većom kasarnom u Jugoslaviji gdje se gojio i stvarao Ratko Mladić i slični ljubimci naroda. Kninu svaka čast, ali nije nužno da budemo tamo svake godine. Nema nitko materijala svake godine tamo držati jedne te iste ili nove epohalne govore. To se pretvori u čistu formu. Da se ne bi pretvorilo u formu, idemo obilaziti druga mjesta u Hrvatskoj', predložio je Milanović.