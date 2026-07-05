Američki potpredsjednik poslao oštru poruku Britancima: 'Vodstvo vas je iznevjerilo'

U intervjuu za List Sunday Times, Vance je rekao da česte promjene vlade ukazuju na dublje probleme u britanskoj politici. Premijer Keir Starmer prošli je mjesec najavio da će se povući nakon dvije godine na dužnosti, otvarajući put sedmom britanskom premijeru u desetljeću. Općenito se očekuje da će zastupnik Andy Burnham naslijediti Starmera nakon što se pojavio kao jedini kandidat za zamjenu odlazećeg čelnika.

"Ono što vidim je šest premijera u posljednjih nekoliko godina", rekao je Vance novinama. "To mi govori da nešto jako nije u redu s britanskom politikom i da ljudi stvarno vape za značajnim strukturnim promjenama. Nadam se da će Andy Burnham - a ako ne Andy Burnham, netko drugi - moći to provesti“, rekao je potpredsjednik SAD-a, dodajući da "tko god bio premijer, smisli kako vratiti Britaniju na pravi put“.

Vance, čija je supruga Usha studirala na Sveučilištu u Cambridgeu i koji je često govorio o svojoj naklonosti prema Britaniji, opisao je tu zemlju kao "nevjerojatno mjesto“ s "najnevjerojatnijim ljudima na svijetu“ izvan Sjedinjenih Država, piše Reuters.