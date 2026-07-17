EKSPLOZIJE U DOHI

Iran izveo novi raketni napad na Katar: Dijete ranjeno tijekom akcije presretanja

M.Č./Hina

17.07.2026 u 06:38

Iranski projektil
Iranski projektil Izvor: Profimedia / Autor: AFP
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Ministarstvo obrane Katara izjavilo je da su njegove oružane snage spriječile iranski raketni napad rano u petak, dok je ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo da je jedno dijete ozlijeđeno šrapnelima nastalim tijekom operacija presretanja

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da je djetetu pružena liječnička pomoć.

Prema riječima svjedoka, nekoliko zvukova sličnih eksploziji čulo se u glavnom gradu Dohi dok je vladino sigurnosno upozorenje poslano na mobilne telefone Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, ciljajući vojne objekte koje koriste američke snage u regiji.

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Američka vojska je u četvrtak navečer izjavila da je završila svoj najnoviji val napada na Iran, izveden po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, što je šesta noć zaredom američkih napada.

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