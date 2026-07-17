Iran izveo novi raketni napad na Katar: Dijete ranjeno tijekom akcije presretanja

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da je djetetu pružena liječnička pomoć.

Prema riječima svjedoka, nekoliko zvukova sličnih eksploziji čulo se u glavnom gradu Dohi dok je vladino sigurnosno upozorenje poslano na mobilne telefone Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, ciljajući vojne objekte koje koriste američke snage u regiji.