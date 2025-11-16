Netanyahu: Ne trebaju mi ničija predavanja, palestinska država ne dolazi u obzir

Za razliku od prethodnih verzija, novi nacrt rezolucije koji podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, nudi put ka palestinskoj državnosti, čemu se izraelska vlada dugo i čvrsto protivi.

"Naše protivljenje palestinskoj državi na bilo kojem teritoriju nije se promijenilo", rekao je Netanyahu otvarajući nedjeljnu sjednicu vlade.

Kazao je da mu ne trebaju "ničija predavanja" o ovom pitanju.