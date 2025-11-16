uoči glasanja u un-u

Netanyahu: Ne trebaju mi ničija predavanja, palestinska država ne dolazi u obzir

I.V./Hina

16.11.2025 u 22:18

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i nekoliko njegovih ministara ponovili su svoje protivljenje palestinskoj državi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a u ponedjeljak o američkom nacrtu rezolucije o Gazi, koji otvara tu mogućnost u budućnosti

Za razliku od prethodnih verzija, novi nacrt rezolucije koji podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, nudi put ka palestinskoj državnosti, čemu se izraelska vlada dugo i čvrsto protivi.

"Naše protivljenje palestinskoj državi na bilo kojem teritoriju nije se promijenilo", rekao je Netanyahu otvarajući nedjeljnu sjednicu vlade.

Kazao je da mu ne trebaju "ničija predavanja" o ovom pitanju.

Krajnje desni ministar Bezalel Smotrich optužio ga je u subotu da šuti otkako su Francuska i nekoliko drugih zemalja priznale Državu Palestinu u rujnu.

"Odmah formulirajte prikladan i čvrst odgovor koji će cijelom svijetu razjasniti: nikada neće biti palestinske države na tlu naše domovine", napisao je Smotrich na X-u.

Još jedan krajnji desničar u vladi, Itamar Ben-Gvir, napisao je na društvenim mrežama da njegova stranka Židovska moć neće biti dio "nijedne vlade koja prihvaća" uspostavu palestinske države.

Ministar obrane Israel Katz i ministar vanjskih poslova Gideon Saar također su na X-u ponovili svoje odbacivanje bilo kakve palestinske države.

Američki nacrt rezolucije podržava plan Donalda Trumpa koji je 10. listopada doveo do provedbe krhkog primirja u Pojasu Gaze nakon dvije godine rata.

tportal
