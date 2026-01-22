Traga se za nestalima u klizištu na Novom Zelandu: Među njima i djeca

Klizište se dogodilo oko 9 i 30 sati po lokalnom vremenu, kada se velika količina zemlje i kamenja obrušila na kamp u Mount Maunganuiju, popularnom turističkom odredištu na obali Sjevernog otoka. Stotine ljudi evakuirane su s tog područja, a prometnice su zatvorene zbog opasnosti od novih odrona.

"Moguće je da još pronađemo nekoga živog", rekao je zapovjednik policije u toj regiji Tim Anderson na konferenciji za novinare.

Zapovjednik vatrogasno-spasilačkih službi William Park rekao je da su prvi timovi na terenu u ruševinama zabilježili znakove života, ali su se morali povući zbog sigurnosnih razloga.