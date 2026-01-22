Traga se za nestalima u klizištu na Novom Zelandu: Među njima i djeca

Spasilačke službe u četvrtak su nastavile potragu za nekoliko nestalih osoba, među kojima su i djeca, nakon što je klizište pogodilo kamp u turističkom mjestu Mount Maunganui na sjeveru zemlje, dok su obilne prouzročile veliku materijalnu štetu i nestanak struje tisućama kućanstava.
Klizište se dogodilo oko 9 i 30 sati po lokalnom vremenu, kada se velika količina zemlje i kamenja obrušila na kamp u Mount Maunganuiju, popularnom turističkom odredištu na obali Sjevernog otoka. Stotine ljudi evakuirane su s tog područja, a prometnice su zatvorene zbog opasnosti od novih odrona.
"Moguće je da još pronađemo nekoga živog", rekao je zapovjednik policije u toj regiji Tim Anderson na konferenciji za novinare.
Zapovjednik vatrogasno-spasilačkih službi William Park rekao je da su prvi timovi na terenu u ruševinama zabilježili znakove života, ali su se morali povući zbog sigurnosnih razloga.
"Naši timovi i građani čuli su glasove ispod ruševina, no morali smo evakuirati područje zbog opasnosti od daljnjeg pomicanja tla", rekao je Park.
Prema navodima lokalnih medija, ministar za upravljanje izvanrednim situacijama Mark Mitchell izjavio je da su među nestalima i djeca te da su u potragu uključeni i helikopteri.
Još jedno klizište pogodilo je obližnji Papamoi, gdje se također traga za dvjema osobama, dok se sjeverno od Aucklanda traga za osobom čije je vozilo odnijela bujica.