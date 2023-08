Nebo nad hrvatskim gradovima obasjao supermjesec, stiže i plavi mjesec

Hrvatski astronomski savez je ranije ove godine najavio da nam se ove godine spremaju čak četiri supermjeseca. Glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević tom je prilokom prekao: “Radi se o tome kad se poklopi da je puni Mjesec, a da se nađe u točki kada je najbliži Zemlji i tada nam je prividno veći na nebu i za određeni postatak nam više sjaji. To onda mediji često prenose kao supermjesec. U biti radi se o periodičnoj pojavi kad Mjesec dođe u točku perigaja, kad se to poklopi sa fazom punog Mjeseca, onda kažemo da će to supermjesec”.