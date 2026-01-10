velike štete

Napadi dronovima u Ukrajini ne jenjavaju, najgore u Dnjepropetrovskoj regiji

I.H./Hina

10.01.2026 u 11:35

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Maxym Marusenko
Bionic
Reading

Noćašnji napadi dronovima između Rusije i Ukrajine rezultirali su ozljedama ljudi i velikom materijalnom štetom, a u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji ranjene su tri osobe, rekao je u subotu guverner Oleksandr Hanža

U regionalnom glavnom gradu Dnjepru ranjen je muškarac, a u gradu Krivom Rogu ozlijeđeni su muškarac i žena. Nakon napada su izbili požari, napisao je Hanža na Telegramu.

vezane vijesti

"Oštećena je infrastruktura. Nestalo je električne energije."

Međusobni napad je rezultirao oštećenjem energetskih postrojenja i posljedično problemima s opskrbom električnom energijom u Dnjepru, kazao je Hanža, dodavši da je pogođen i kompleks garaža. Napisao je da je protuzračna obrana uspjela presresti 27 ruskih dronova.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o tome da su ruske snage oborile 59 ukrajinskih dronova, od čega ih je 11 presretnuto iznad Crnog mora, a 10 iznad južne ruske regije Krasnodar.

Šteta je nanesena i ruskoj strani.

Kako je kazao guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov krhotinama drona pogođeno je skladište nafte u gradskom naselju Oktjabrski. Ondje je izbio i požar, a njegovo gašenje i dalje traje. Kazao je da su se zbog toga odande morali evakuirati stanovnici.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Grenland topliji od Zagreba: Dok Trump igra pikado sa svijetom, koalicija (bez)voljnih se smrzava
STANJE NA CESTAMA

STANJE NA CESTAMA

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4
SIVA ZONA RATA

SIVA ZONA RATA

Potez triju sila razbjesnit će Moskvu, stiglo upozorenje: Prva crta je svugdje

najpopularnije

Još vijesti