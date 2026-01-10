Napadi dronovima u Ukrajini ne jenjavaju, najgore u Dnjepropetrovskoj regiji

U regionalnom glavnom gradu Dnjepru ranjen je muškarac, a u gradu Krivom Rogu ozlijeđeni su muškarac i žena. Nakon napada su izbili požari , napisao je Hanža na Telegramu.

"Oštećena je infrastruktura. Nestalo je električne energije."

Međusobni napad je rezultirao oštećenjem energetskih postrojenja i posljedično problemima s opskrbom električnom energijom u Dnjepru, kazao je Hanža, dodavši da je pogođen i kompleks garaža. Napisao je da je protuzračna obrana uspjela presresti 27 ruskih dronova.



Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o tome da su ruske snage oborile 59 ukrajinskih dronova, od čega ih je 11 presretnuto iznad Crnog mora, a 10 iznad južne ruske regije Krasnodar.

Šteta je nanesena i ruskoj strani.

Kako je kazao guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov krhotinama drona pogođeno je skladište nafte u gradskom naselju Oktjabrski. Ondje je izbio i požar, a njegovo gašenje i dalje traje. Kazao je da su se zbog toga odande morali evakuirati stanovnici.