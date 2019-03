Smije li sudac Kolakušić sudjelovati na izborima za EU parlament? Evo što kažu stručnjaci

OSVRT NA NASTUP

Prava je šteta što Kolakušić 'čudno govori'

Komentirajući gostovanje suca Kolakušića u emisiji 'Nedjeljom u 2', Smerdel kaže da je prava šteta to što budući kandidat na izborima za EU parlament čudno govori.

'On stiša glas kad govori ono što je najvažnije, što želi naglasiti. To je iritantno, ali to vam je tako - sudac je u sudnici gospodar i ako on počne šaptati, svi naćule uši. Isto kao i profesor na fakultetu: ako studenti galame, nadvikivanje ne donosi rezultate, nego upravo stišan glas, tada svi počnu slušati... Sjetite se samo Račana i njegovih dugačkih govora i pauza između riječi. Uz pomoć stručnjaka uvježbao je govor, a da ne spominjemo koliko je Milanović potrošio na Amerikanca koji ga je učio pristojnoj komunikaciji. Kolakušić je sada u fazi pokušaja da napravi fikciju kompletnog programa samo na pitanju korupcije, s tim da to pitanje nikako ne treba podcijeniti. Kao i svi ostali danas, nastoji stvoriti platformu po principu catch all - pohvataj što možeš - bez ikakve ideologije', konstatira Smerdel.