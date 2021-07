Ne prestaje rasprava o cijepljenju i potporama, evo kako bi to riješio SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić

Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao najave da poduzetnici čiji zaposlenici nisu cijepljeni neće moći dobiti državne potpore za očuvanje radnih mjesta.

'Ne, ima puno boljih rješenja i modela na koji način se to može riješiti. Moramo štiti individualne slobode ljudi. S druge strane, imate fond zdravstvene zaštite koju plaćamo svi. Najnormalnije je da fond ostane javni, ali uvijek možete raditi određene stvari koje se tiču uplate u fond. Primjerice, ako pušite ili ste skloni alkoholu ili se ne cijepite, plaćat ćete veću policu zdravstvenog osiguranja nego netko tko živi zdravim životom', tvrdi Hajdaš Dončić.

'To se isto može propisati obveznim cijepljenjem. Ovo izravno ili neizravno što pokušavaju s potporama, to je prebacivanje odgovornosti, a država je najodgovornija. Inače nam ne treba država. Nemojte to prebacivati na poslodavce. Vi upravljate, HDZ upravlja državom. Isto kao što je krenulo od Plenkovića, što je prebacivao odgovornost, a on je premijer i odgovoran je, na fiktivno tijelo koje se zove Stožer. Preuzmi odgovornost i donesi pravila', poručio je SDP-ovac predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.