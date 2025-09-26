Natanyahuov govor bojkotirala i delegacija iz BiH, u Republici Srpskoj šokirani

Govor premijera Izraela Benjamina Netanyahua propraćen je burnim reakcijama u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a mnoge delegacije izašle su iz dvorane i prije nego što je prozborio

Vjerovatno najbolji pokazatelj toga šta delegacije misle o izraelskoj politici danas je i činjenica da su, prilikom ulaska Netanyahua u dvoranu, stotine drugih diplomata napustile zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Kako je potvrđeno za Klix.ba, među onima koji su napustili dvoranu bili su i predstavnici delegacije Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima.

Dozens of delegates from multiple nations walked out of the U.N. General Assembly Hall as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu began to speak.



Netanyahu told fellow world leaders on Friday that his nation “must finish the job” against Hamas in Gaza. pic.twitter.com/GVfUdZAf8M — The Associated Press (@AP) September 26, 2025

Takav potez dočekan je na nož u u srpskim redovima u BiH. Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je napuštanje dvorane jednostran potez Stalne misije BiH pri UN-u. Između ostalog, Cvijanović je BiH misiju nazvala 'odmetnutom', a za ambasadora Zlatka Lagumdžiju je navela kako predstavlja samo Bošnjake.

'Tko je ovlastio Stalnu misiju BiH pri UN-u da njena delegacija napusti dvoranu Opće skupštine UN tijkom govora izraelskog premijera? Ovo je jednostran potez odmetnute misije, na čijem je čelu Lagumdžija koji predstavlja samo Bošnjake, a ne cijelu BiH. Ovaj čin je odraz nepoštovanja i Ustava i zakona vlastite zemlje, kao i dužnosnika druge države', napisala je Cvijanović.