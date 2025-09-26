cvijanović ljuta

Natanyahuov govor bojkotirala i delegacija iz BiH, u Republici Srpskoj šokirani

M. Šu.

26.09.2025 u 21:01

Delegati napuštaju dvoranu za vrijeme Netanyahuovog govora
Delegati napuštaju dvoranu za vrijeme Netanyahuovog govora Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Govor premijera Izraela Benjamina Netanyahua propraćen je burnim reakcijama u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a mnoge delegacije izašle su iz dvorane i prije nego što je prozborio

Vjerovatno najbolji pokazatelj toga šta delegacije misle o izraelskoj politici danas je i činjenica da su, prilikom ulaska Netanyahua u dvoranu, stotine drugih diplomata napustile zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, među onima koji su napustili dvoranu bili su i predstavnici delegacije Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima.

Takav potez dočekan je na nož u u srpskim redovima u BiH. Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je napuštanje dvorane jednostran potez Stalne misije BiH pri UN-u. Između ostalog, Cvijanović je BiH misiju nazvala 'odmetnutom', a za ambasadora Zlatka Lagumdžiju je navela kako predstavlja samo Bošnjake.

Željka Cvijanović
Željka Cvijanović Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

'Tko je ovlastio Stalnu misiju BiH pri UN-u da njena delegacija napusti dvoranu Opće skupštine UN tijkom govora izraelskog premijera? Ovo je jednostran potez odmetnute misije, na čijem je čelu Lagumdžija koji predstavlja samo Bošnjake, a ne cijelu BiH. Ovaj čin je odraz nepoštovanja i Ustava i zakona vlastite zemlje, kao i dužnosnika druge države', napisala je Cvijanović.

Zlatko Lagumdžija
Zlatko Lagumdžija Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Poručila je da Lagumdžija odavno ne predstavlja Republiku Srpsku, jer ne postupa po instrukcijama Predsjedništva BiH koje je jedino nadležno za vođenje vanjske politike.

Na njene prozivke da se misija BiH 'odmetnula, kratko joj je odgovorio Lagumdžija: 'Odmetnuo od odmetnika.'

