Nastavlja se sukob Afganistana i Pakistana: Poginula najmanje 42 civila

Vojne napetosti između južnoazijskih islamskih zemalja u utorak su i dalje visoke, a Afganistan je priopćio da je zauzeo još jedan pakistanski položaj u regiji Kandaharu te da borbe između saveznika koji su postali neprijatelji "još uvijek traju".

"Civilne žrtve uključuju one uzrokovane neizravnom vatrom u prekograničnim sukobima... kao i one uzrokovane zračnim napadima", rekla je agencija UN-a, dodajući da su brojke "preliminarne".

Sukob - najgori između dviju zemalja zadnjih godina - izazvan je prošli tjedan onime što su afganistanski talibanski vladari nazvali osvetničkim napadima na pakistanske objekte kao odgovor na pakistanske napade na militante u Afganistanu.

Afganistan tvrdi da su pakistanske snage ciljale njegove civile, Islamabad to poriče.