Macron prelomio: Francuska šalje vojsku na Cipar

Odluka je donesena nakon telefonskog razgovora francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i ciparskog predsjednika Nikosa Christodoulidesa u utorak ujutro. Uz obrambene sustave, Pariz namjerava u istočni Mediteran uputiti i jednu fregatu.

Francuski potez dolazi nakon što je Grčka već pojačala svoju prisutnost na Cipru. Atena je, prema navodima CNA-e, poslala četiri borbena zrakoplova F-16 te dvije fregate opremljene sustavima za ometanje bespilotnih letjelica.

Zračna baza RAF Akrotiri, smještena jugozapadno od Limassola, jedna je od dviju suverenih baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo zadržalo na Cipru nakon stjecanja ciparske neovisnosti 1960. godine. Baza ima važnu ulogu u operacijama na Bliskom istoku i istočnom Mediteranu.