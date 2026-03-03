izraelsko-američki napadi

Teheran ponovno pod teškim bombardiranjem: 'Osjećam da dolaze još teže noći'

03.03.2026 u 10:03

Na središnjem trgu u Teheranu postavljen plakat u čast Alija Hameneija
Na središnjem trgu u Teheranu postavljen plakat u čast Alija Hameneija Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Iranska prijestolnica Teheran u utorak je ponovno pod teškim bombardiranjem, prenose iranski mediji, a dio stanovnika tvrdi da je riječ o dosad najgorem danu od početka izraelsko-američkih napada.

Lokalni mediji pišu da je desetak projektila pogodilo predgrađe Pardis, a stanovnici Teherana agenciji dpa rekli su da su prozori stambenih nebodera u novoizgrađenim četvrtima podrhtavali od siline eksplozija.

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju sivi dim koji se uzdiže iznad padina planinskog lanca Alborz. Stanovnici Teherana, grada s oko 15 milijuna ljudi, govore o noći provedenoj bez sna.

„Prozori su se tresli, a s neba se čuo zvuk borbenih zrakoplova“, rekao je Mohammed, 34-godišnji novinar.

„Pokušao sam smiriti suprugu iako sam i sam bio u šoku.“

Moram se pripremiti

On tvrdi da je riječ o dosad najtežem bombardiranju.

"No imam osjećaj da dolaze još teže noći i da se nekako moram pripremiti.“

Izraelska vojska je u međuvremenu rano u utorak priopćila da stanovnici diljem zemlje mogu izaći iz skloništa nakon najnovijeg iranskog raketnog napada.

Bombardiranje Teherana - Ilustracija
Bombardiranje Teherana - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da građani mogu napustiti „zaštićene prostore“, ali se moraju zadržati u njihovoj blizini. 

Ranije u utorak sirene su se oglasile diljem zemlje, uključujući i Tel Aviv, izraelsko gospodarsko središte.  

