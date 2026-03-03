Teheran ponovno pod teškim bombardiranjem: 'Osjećam da dolaze još teže noći'

Lokalni mediji pišu da je desetak projektila pogodilo predgrađe Pardis, a stanovnici Teherana agenciji dpa rekli su da su prozori stambenih nebodera u novoizgrađenim četvrtima podrhtavali od siline eksplozija.

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju sivi dim koji se uzdiže iznad padina planinskog lanca Alborz. Stanovnici Teherana, grada s oko 15 milijuna ljudi, govore o noći provedenoj bez sna.

„Prozori su se tresli, a s neba se čuo zvuk borbenih zrakoplova“, rekao je Mohammed, 34-godišnji novinar.

„Pokušao sam smiriti suprugu iako sam i sam bio u šoku.“