Iranski novinar otkrio kakvo je stanje u Teheranu: 'Svaki dio grada je pogođen, Veliki bazar je sravljen'

'Ovo je sustavni napad ne samo na vojsku, nego i na civile', izjavio je novinar Mohammad Khatibi za BBC World Service iz Irana.

Kazao je da je 'svaki dio' glavnog grada Teherana pogođen američkim i izraelskim napadima otkako je sukob započeo u subotu. Prema njegovim riječima, mete su bili komunikacijski tornjevi, radiotelevizijske postaje te Veliki bazar u Teheranu, za koji tvrdi da je 'sravnjen sa zemljom'.