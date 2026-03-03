informacije s terena

Iranski novinar otkrio kakvo je stanje u Teheranu: 'Svaki dio grada je pogođen, Veliki bazar je sravljen'

M. Šu.

03.03.2026 u 11:01

Izvor: Profimedia / Autor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia
Američki i izraelski napadi zahvatili su 'svaki dio' Teherana, uključujući civilne objekte poput komunikacijskih tornjeva, radiotelevizijskih postaja i Velikog bazara, tvrdi novinar Mohammad Khatibi za BBC

'Ovo je sustavni napad ne samo na vojsku, nego i na civile', izjavio je novinar Mohammad Khatibi za BBC World Service iz Irana.

Kazao je da je 'svaki dio' glavnog grada Teherana pogođen američkim i izraelskim napadima otkako je sukob započeo u subotu. Prema njegovim riječima, mete su bili komunikacijski tornjevi, radiotelevizijske postaje te Veliki bazar u Teheranu, za koji tvrdi da je 'sravnjen sa zemljom'.

Upitan o reakcijama na smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je, prema navodima, poginuo u američko-izraelskim napadima, Khatibi je rekao da su postojale 'manje skupine' ljudi koje su slavile, ali da nije bilo masovnih nemira.

Razoreni Teheran
Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodao je da bi, zbog napada na vojne i policijske objekte koji uobičajeno reagiraju na prosvjede, 'separatističke i oporbene skupine izvan Irana' uskoro mogle pozvati na demonstracije slične onima u siječnju, kada su, kako je naveo, tisuće ljudi poginule.

'Promjena režima bila je plan od početka', ustvrdio je Khatibi. 'Nuklearno pitanje, mislim, bilo je samo izgovor.'

