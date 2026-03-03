Iran odbio pregovore: 'Trenutno s borimo protiv đavla!'

'Vječna sramota ostat će na onima koji su tvrdili da teže diplomaciji, ali su, suočeni s iranskom logikom, pokleknuli i okrenuli se vojnoj opciji', izjavio je glasnogovornik ministarstva Esmaeil Baghaei.

Upitan o rastu napetosti s regionalnim susjedima nakon napada na njihovu energetsku infrastrukturu, Baghaei je naglasio da se Teheran smatra 'predanim humanitarnim načelima'.