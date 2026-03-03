Iran odbio pregovore: 'Trenutno s borimo protiv đavla!'

Iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je vlada usmjerena na 'obranu' nakon, kako navode, pokušaja pregovora.
'Vječna sramota ostat će na onima koji su tvrdili da teže diplomaciji, ali su, suočeni s iranskom logikom, pokleknuli i okrenuli se vojnoj opciji', izjavio je glasnogovornik ministarstva Esmaeil Baghaei.
Upitan o rastu napetosti s regionalnim susjedima nakon napada na njihovu energetsku infrastrukturu, Baghaei je naglasio da se Teheran smatra 'predanim humanitarnim načelima'.
'Cionistički režim ne suzdržava se ni od kakvog zlonamjernog čina. Molim svoje arapske prijatelje da dobro razmisle. Režim nema oklijevanja u širenju opsega rata, narušavanju ugleda Irana i počinjenju zločina u drugim zemljama', rekao je.
Baghaei je dodao da je 'Iran trenutačno jedina preostala sila koja stoji protiv zla', pri čemu je, prema ocjenama, aludirao i na SAD kao 'đavla'.