Naredni dani bit će okupani suncem, temperatura mora mami na brčkanje

U narednim danima prevladavat će sunčano te i dalje iznadprosječno toplo. Još u nedjelju će na sjevernom Jadranu biti oblačnije te na širem riječkom području može pasti malo kiše. Slab do umjeren jugozapadnjak, mjestimice s jakim udarima, na moru i jugo u ponedjeljak će oslabjeti, a u utorak će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom porastu, osobito u unutrašnjosti

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru danas će biti oblačnije, a ponajprije na širem riječkom području povremeno će biti slabe kiše. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i s jakim, popodne moguće lokalno i olujnim udarima. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 25 °C.

U nedjelju i dalje sunčano i toplo, a mjestimice i vjetrovito. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru će biti promjenljive naoblake uz malu mogućnost za kišu. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, mjestimice s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 8 do 12, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C.

Temperature mora su oko 20 - 21 °C tako da se oni najhrabriji još uvijek mogu kupati.