Napadnut autobus u Luhansku, ima mrtvih: Moskva objavila detalje

'U stravičnom napadu osam je osoba poginulo na mjestu događaja', a 20-godišnjakinja je umrla od zadobivenih ozljeda u bolnici, rekao je regionalni guverner Leonid Pasečnik, kojega je postavila Moskva, putem ruske aplikacije za razmjenu poruka Max.

Ozlijeđene su i majka mlade žene te još jedna 18-godišnjakinja, rekao je Pasečnik, opisavši napad 'ratnim zločinom'.