ukrajina udara

Napadnut autobus u Luhansku, ima mrtvih: Moskva objavila detalje

Bi. S. / Hina

26.08.2026 u 17:50

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Danil Derkayev / Zuma Press / Profimedia
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U ukrajinskom napadu na autobus u istočnoj regiji Luhansk pod ruskom okupacijom ubijeno je devet osoba, priopćile su u srijedu lokalne vlasti koje je postavila Moskva

'U stravičnom napadu osam je osoba poginulo na mjestu događaja', a 20-godišnjakinja je umrla od zadobivenih ozljeda u bolnici, rekao je regionalni guverner Leonid Pasečnik, kojega je postavila Moskva, putem ruske aplikacije za razmjenu poruka Max.

Ozlijeđene su i majka mlade žene te još jedna 18-godišnjakinja, rekao je Pasečnik, opisavši napad 'ratnim zločinom'.

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Regionalni guverner rekao je da je autobus prevozio 15 putnika na ruti između gradova Lisičanska i Kadiivke.

Više od četiri godine nakon što je Rusija započela invaziju praćenu masovnim bombardiranjima Ukrajine, Kijev je pojačao vlastite napade dronovima.

Moskva je ranije potpisala aneksiju regije Luhansk, koju u potpunosti kontrolira.

Diplomatski napori uz posredništvo Sjedinjenih Država za okončanje sukoba zapeli su, a Kremlj ne pokazuje znakove spremnosti da preispita svoje maksimalističke zahtjeve, posebno teritorijalne, ističe agencija France presse.

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