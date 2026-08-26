Napadnut autobus u Luhansku, ima mrtvih: Moskva objavila detalje

U ukrajinskom napadu na autobus u istočnoj regiji Luhansk pod ruskom okupacijom ubijeno je devet osoba, priopćile su u srijedu lokalne vlasti koje je postavila Moskva
'U stravičnom napadu osam je osoba poginulo na mjestu događaja', a 20-godišnjakinja je umrla od zadobivenih ozljeda u bolnici, rekao je regionalni guverner Leonid Pasečnik, kojega je postavila Moskva, putem ruske aplikacije za razmjenu poruka Max.
Ozlijeđene su i majka mlade žene te još jedna 18-godišnjakinja, rekao je Pasečnik, opisavši napad 'ratnim zločinom'.
Regionalni guverner rekao je da je autobus prevozio 15 putnika na ruti između gradova Lisičanska i Kadiivke.
Više od četiri godine nakon što je Rusija započela invaziju praćenu masovnim bombardiranjima Ukrajine, Kijev je pojačao vlastite napade dronovima.
Moskva je ranije potpisala aneksiju regije Luhansk, koju u potpunosti kontrolira.
Diplomatski napori uz posredništvo Sjedinjenih Država za okončanje sukoba zapeli su, a Kremlj ne pokazuje znakove spremnosti da preispita svoje maksimalističke zahtjeve, posebno teritorijalne, ističe agencija France presse.