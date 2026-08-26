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Virus koji prenose komarci odnio još jedan život: U Hrvatskoj troje zaraženih, jedan na respiratoru

I.J./Hina

26.08.2026 u 15:10

Tigrasti komarac
Tigrasti komarac Izvor: Creative Commons / Autor: FotoshopTofs / Pixabay
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U Nizozemskoj je umro pacijent zaražen virusom Zapadnog Nila, ali rizik od zaraze ovom bolešću koju prenose komarci u zemlji i dalje je "vrlo malen", priopćile su vlasti u srijedu.

"U pokrajini Utrecht jedna je osoba umrla od groznice Zapadnog Nila. Ta se osoba zarazila virusom Zapadnog Nila u Nizozemskoj i umrla u bolnici", priopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM).

RIVM je ove godine zabilježio tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila, vjerojatno zaraženima u Nizozemskoj.

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"I dalje je vrlo malo vjerojatno da će se ljudi zaraziti groznicom Zapadnog Nila u Nizozemskoj", dodaje se u priopćenju.

Virus Zapadnog Nila, prisutan kod ptica, može se prenijeti na ljude ugrizima komaraca koji su se hranili krvlju zaražene ptice. Virus se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Albanija, Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Kosovo, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija i Španjolska prijavile su slučajeve ove godine, priopćio je prošli tjedan Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Pet smrtnih slučajeva povezanih s virusom Zapadnog Nila zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj, a jedan oboljeli je priključen na respirator.

U Europi se većina zaraza među ljudima događa tijekom sezone komaraca, od kasnog proljeća do jeseni, a vrhunac prijenosa je između srpnja i rujna.

Prema RIVM-u, otprilike 80 posto ljudi koji se zaraze virusom Zapadnog Nila nemaju nikakve simptome, 19 posto ima simptome slične gripi, a jedan posto može razviti ozbiljne neurološke simptome.

Ne postoji cjepivo ni lijek za ovaj virus.

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