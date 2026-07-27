Sunčan dan s promjenjivom naoblakom, ponegdje pljuskovi. Nakon toga – toplinski val

Idućih dana na kopnu i moru

Od utorka potpuna stabilizacija vremena koja će potrajati. Na kopnu pretežno sunčano, čak od srijede i sasvim vedro. Postupno će rasti i temperatura, kako noćna tako i dnevna pa će danju od četvrtka nerijetko biti preko 35 Celzija uz početak novog toplinskog vala, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Više o novom toplinskom valu pročitajte ovdje.

I na Jadranu obilja sunca i sve izraženije vrućine. Noći će od sredine tjedna opet biti sve neugodnije za dobar san i odmor, a dani vrlo vrući. Tek će ponegdje danju pomoći slab do umjeren maestral. Vraćaju se tako prave ljetne prilike, ali uskoro i upozorenja na visoke temperature i moguće djelovanje vrućine na naše zdravlje.