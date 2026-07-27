Vatrena fronta 15 kilometara od Bordeauxa, Macron sazvao hitan sastanak: 'David protiv Golijata'

Najveći požar u regiji Gironde izazvao je pojavu pirokumulonimbusa, golemog olujnog oblaka koji nastaje iznad snažnog požara te može stvarati vlastite vjetrove i munje , objavila je Francuska nacionalna vatrogasna federacija. 'Ne znamo kako će se požar širiti. Vatrena fronta stalno se pomiče i ne možemo joj izravno prići', rekao je glasnogovornik federacije Eric Brocardi, opisavši gašenje kao borbu Davida protiv Golijata.

Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da zasad nema planova za evakuaciju oko 850.000 stanovnika, no deseci tisuća ljudi već su napustili okolna područja. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez upozorio je da se požar kreće nepredvidivo i stalno mijenja smjer, piše BBC.

Prema njegovim riječima, požar bi mogla zaustaviti tek jaka kiša koja bi padala tri dana ili njegovo usmjeravanje prema području na kojem bi se mogao sam ugasiti, primjerice prema moru. Na turistički popularnom području Girondea i Landesa od srijede navečer evakuirana je 141.000 ljudi. Potpuna evakuacija naređena je i na poluotoku Cap-Ferret, odakle se stanovništvo i turisti izvlače cestom i brodovima.

U požarima na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42.000 hektara, što ih svrstava među najveće u zemlji nakon Drugog svjetskog rata. Od početka godine vatra je u Francuskoj zahvatila oko 98.000 hektara, a evakuirano je više od 220.000 ljudi. Macron je poručio da će država obnoviti uništena područja i pomagati stanovnicima koliko god bude potrebno.

S velikim požarima bori se i Španjolska. U blizini Valencije oko 15.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok se vatrogasci pokušavaju izboriti s novim požarom uoči očekivanog pogoršanja vremena. 'Pred nama su teški sati', upozorio je španjolski premijer Pedro Sánchez tijekom posjeta požarom pogođenoj pokrajini Ávili te pozvao na postizanje širokog društvenog dogovora o odgovoru na klimatsku krizu.

U Španjolskoj je izgorjelo oko 77.000 hektara, a požar u Ávili najveći je u novijoj povijesti zemlje. Iz područja oko Madrida i Ávile evakuirano je više od 90.000 ljudi. U Francuskoj i Španjolskoj zbog požara je ukupno evakuirano više od 330.000 ljudi.