Žestoki udari: Ukrajinci napali Rostov i Belgorod, Rusi gađali Zaporižju i Sumi, ima poginulih

Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu , a sedam ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti. U Rostovu na Donu , velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još pet osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju, napisao je regionalni guverner Yuri Slyusar u objavi na Telegramu.

Padajući ostaci drona izazvali su požare na brojnim lokacijama, uključujući skladišta, a prozori su razbijeni na stambenoj zgradi, naveo je. U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak.

U međuvremenu je u Ukrajini guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov izjavio da je u napadu navođenom zračnom bombom i dronovima poginula jedna osoba, a dvije su ranjene. U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumy u ruskom napadu navođenom zračnom bombom ranjeno je pet osoba, objavio je na Telegramu regionalni guverner Oleh Hrihorov.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu, koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine, namjerno gađaju civile.