Nakon pokolja u Cristchurchu Erdogan pozvao Novi Zeland da vrati smrtnu kaznu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je u utorak Novi Zeland da vrati smrtnu kaznu u pravosudni sustav nakon pokolja u džamijama u Christchurchu i upozorio da će se Turska pobrinuti za počinitelja ako to Novi Zeland propusti učiniti

Australac Brenton Tarrant (28), u ime bjelačkog rasizma ubio je 50 vjernika dok su u petak molili u dvjema džamijama u Christchurchu.

"Ispunjeni mržnjom ubili ste 50-ero naše braće. Platit ćete za to. Ako to ne učini Novi Zeland, mi znamo kako ćete na ovaj ili onaj način platiti za taj zločin", rekao je Erdogan na izbornom skupu pred tisućama ljudi na sjeveru Turske. Nije objasnio kako to misli učiniti.